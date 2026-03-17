Квартира у Сумах, позашляховик та «зимова підтримка». Що декларує родина першого заступника начальника поліції Луганщини Сергія Скребця

Перший заступник начальника Головного управління Національної поліції у Луганській області Сергій Скребець. Фото: поліція

У березні перший заступник начальника – начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції у Луганській області Сергій Скребець подав декларацію за 2025 рік. Про це стало відомо із даних Єдиного державного реєстру декларацій.



«Новини Донбасу» розповідають, що декларує родина першого заступника начальника ГУНП Луганщини.



Нерухомість



Згідно з електронною декларацією за 2025 рік, у Сумах Сергій Скребець володіє квартирою загальною площею 66,58 квадратних метри.



У Дніпрі Скребець орендує дві квартири загальною площею 42,5 та 43 квадратних метри. Житлом володіють громадянки України.



Автомобілі



Полковник поліції володіє позашляховиком Kia Sorento 2010 випуску.



Доходи



За 2025 рік на посаді першого заступника начальника ГУНП у Луганській області Сергій Скребець заробив 1 009 976 гривень.



Від ГУНП Луганщини Скребець отримав 1000 гривень соціальних виплат, а від Департаменту соціального захисту населення Сумської міськради – 23 979 гривень. Також він отримав 2000 гривень «зимової підтримки».



Дружина поліцейського в ГУНП Луганщини заробила 581 456 гривень.



Від обласного управління поліції дружина Сергія Скребця отримала 1000 гривень соціальних виплат. Також вона отримала 1000 гривень «зимової підтримки».



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків Скребець зберігає 31 723 гривні, а його дружина – 71 936 гривень.



Готівка



У готівковому вигляді полковник поліції зберігає 9000 доларів, а його дружина – 11 000 євро.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко