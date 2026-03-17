Після атаки дронів загорівся практично весь резервуарний парк на нафтобазі у Краснодарському краї

Наслідки атаки на нафтобазу у Лабінську. Фото: Exilenova+

Після атаки безпілотників 16 березня загорівся практично весь резервуарний парк на нафтобазі у місті Лабінськ Краснодарського краю РФ. Про це повідомили у виданні ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



Нафтобазу атакували чотири БПЛА. Загорілися 18 резервуарів. Серед них дев'ять резервуарів на 400 кубометрів з бензином та дев'ять – з дизельним пальним. Також згоріли сім бензовозів. Загальна площа пожежі склала три тисячі квадратних метрів. Робота нафтобази зупинена, вона горить другу добу.



Нафтобаза ТОВ «Югнефтепродукт» має у своєму розпорядженні резервуарний парк з понад 20 резервуарів загальною місткістю понад 9000 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом Краснодарського краю, Республіки Адигея, Ростовської області та Ставропольського краю. Через Лабінську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-80, АІ-92 та АІ-95, дизельного пального та олив різних виробників.

