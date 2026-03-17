«Меру» окупованого Донецька оголосили підозру за викрадення дітей

Офіс генпрокурора повідомив підозру щодо порушення законів та звичаїв війни трьом організаторам депортації 213 українських дітей з Донецької області до Росії. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За повідомленням Генпрокурора, підозру отримали так званий «міністр освіти та науки ДНР» Михайло Кушаков (2019-2022 рр.), голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін та директорка інтернату.

Слідство встановило, що депортацію було заздалегідь сплановано. 16 лютого 2022 року окупаційна влада організувала процес так званої «евакуації», а керівникам навчальних закладів наказала підготувати списки дітей. 18 лютого 213 вихованців інтернату депортували до Росії.

Підготовчі накази було видано за шість днів до початку повномасштабного вторгнення в умовах відсутності активних бойових дій, що, на думку прокурорів, спростовує російський наратив про «екстрений порятунок» дітей та підтверджує факт примусового переміщення.

На сьогодні жодна дитина з цієї групи не повернута, а 78 вже незаконно передано до російських родин.

Нагадаємо, що незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування по Україні заявила, що депортація та примусове переміщення українських дітей російською владою є злочинами проти людяності. Наразі підтверджено не менше 1205 випадків депортації чи примусового переміщення дітей із п'яти українських регіонів.

Авторка: Катерина Чернігівець, випускова редакторка «Новин Донбасу»