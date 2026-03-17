Зеленський розповів, скільки людей на місяць мобілізує Росія для війни проти України

Окупанти. Фото: Міноборони РФ

Росія мобілізує на місяць 40-45 тисяч людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, щоб російська армія не збільшувалася, ЗСУ треба знищувати приблизно таку саму кількість.



«Знищувати лише для того, щоб Росія не поширювала свою агресію. За останні три місяці ми знищували 30, 35 та 28 тисяч росіян відповідно. Це близько 100 тисяч людей. Уявіть, скільки Росія віддає заради цієї війни», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку російські війська збільшили кількість інфільтрації для пропаганди.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко