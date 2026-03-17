США показали знищений завод дронів у Тегерані

Центральне командування США оприлюднило кадри знищених виробничих потужностей заводу ударних безпілотників у Тегерані. Йдеться, зокрема, про об’єкти, де могли виготовляти дрони типу «Шахед».
Завод ударних безпілотників у Тегерані.
Матеріали опублікувало Центральне командування США (CENTCOM). На відео видно значні руйнування інфраструктури, що, ймовірно, використовувалася для складання та обслуговування безпілотників.
Аналітичний канал In Factum зазначає, що продемонстровані об’єкти — лише частина іранської виробничої мережі. Водночас саме такі підприємства могли відігравати ключову роль у передачі технологій безпілотників до РФ.
Експерти підкреслюють, що подібні удари мають на меті послабити виробничу базу дронів, які активно використовуються у сучасних конфліктах.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
