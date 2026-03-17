США показали знищений завод дронів у Тегерані

Завод ударних безпілотників у Тегерані.

Центральне командування США оприлюднило кадри знищених виробничих потужностей заводу ударних безпілотників у Тегерані. Йдеться, зокрема, про об’єкти, де могли виготовляти дрони типу «Шахед».

Матеріали опублікувало Центральне командування США (CENTCOM). На відео видно значні руйнування інфраструктури, що, ймовірно, використовувалася для складання та обслуговування безпілотників.



Аналітичний канал In Factum зазначає, що продемонстровані об’єкти — лише частина іранської виробничої мережі. Водночас саме такі підприємства могли відігравати ключову роль у передачі технологій безпілотників до РФ.

Експерти підкреслюють, що подібні удари мають на меті послабити виробничу базу дронів, які активно використовуються у сучасних конфліктах.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»