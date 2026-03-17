Зеленський назвав втрати російської армії за три місяці війни

Зеленський назвав втрати Росії за три місяці війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати російської армії протягом останніх трьох місяців на фронті становлять близько 100 тисяч солдатів. Про це він розповів в інтерв'ю The New York Post.



За словами глави держави, Росія постійно мобілізує за місяць 40-45 тисяч осіб.



«Щоб військо Росії не збільшувалося, нам потрібно знищувати приблизно таку саму кількість. Знищити лише для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії. За останні три місяці ми знищували 30, 35 та 28 тисяч росіян відповідно. Це близько 100 тисяч людей. Уявіть скільки Росія віддає заради цієї війни», — резюмував Зеленський.



За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 17 березня 2026 року Росія втратила приблизно 1 280 860 військових, а минулої доби — 930 окупантів.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»