В окупованій Волновасі молоду дівчину можуть ув'язнити у колонію на довічний термін
17 березня 2026, 10:36

Російська ФСБ затримала 18-річну мешканку окупованої Волновахи Донецької області. Її підозрюють у «держзраді». Про це заявили в угрупуванні «ДНР».

 За версією окупантів, дівчина через месенджер Telegram встановила контакт із представниками ГУР Міноборони України та передавала координати дислокації підрозділів ЗС РФ та адреси адміністративних будівель.

 Також ФСБ вважає, що «вона збирала дані про місцевих мешканців та молодіжних активістів, щоб їх також залучили до своєї діяльності».

 Дівчину можуть ув'язнити у колонію терміном від 12 до 20 років зі штрафом до 500 тисяч рублів, або призначити довічне позбавлення волі.


Нагадаємо, Таганський суд Москви оштрафував компанію Telegram Messenger Inc. на десятки млн. рублів за відмову видалити контент. За версією суду, наприкінці 2025 року Генеральна прокуратура РФ вимагала видалити з Telegram повідомлення із «закликами до екстремістської діяльності», але інформація не була видалена протягом доби.

Авторка: Катерина Чернігівець, випускова редакторка «Новин Донбасу»

