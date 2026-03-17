Каллас розкритикувала пропозицію прем`єра Бельгії нормалізувати відносини з Росією

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас розкритикувала заклики прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до нормалізації відносин з Москвою. За її словами, коментарі де Вевера суперечать офіційній політиці ЄС, спрямованій на підтримку жорсткої лінії щодо Москви через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.



Глава бельгійського уряду нібито сказав, що європейські лідери погоджувалися з ним за зачиненими дверима, але «ніхто не наважується сказати це вголос». Однак Каллас заявила, що у неї не склалося такого ж враження, і застерегла від спроб повернутися до звичного порядку речей у відносинах з Москвою.



«Я була… за цими зачиненими дверима, коли ми обговорюємо зустрічі лідерів, і я не бачила такого бажання. Коли ми розмовляємо з Росією, звісно, найважливіше — це спочатку домовитися про те, що ми хочемо з ними поговорити», — уточнила голова дипломатії.



Каллас додала, що ЄС має бути дуже пильним і «не давати Росії того, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме».



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»