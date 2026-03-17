Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
17 березня 2026, 18:58

Каллас розкритикувала пропозицію прем`єра Бельгії нормалізувати відносини з Росією

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас розкритикувала заклики прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до нормалізації відносин з Москвою. За її словами, коментарі де Вевера суперечать офіційній політиці ЄС, спрямованій на підтримку жорсткої лінії щодо Москви через її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Глава бельгійського уряду нібито сказав, що європейські лідери погоджувалися з ним за зачиненими дверима, але «ніхто не наважується сказати це вголос». Однак Каллас заявила, що у неї не склалося такого ж враження, і застерегла від спроб повернутися до звичного порядку речей у відносинах з Москвою.

«Я була… за цими зачиненими дверима, коли ми обговорюємо зустрічі лідерів, і я не бачила такого бажання. Коли ми розмовляємо з Росією, звісно, найважливіше — це спочатку домовитися про те, що ми хочемо з ними поговорити», — уточнила голова дипломатії.

Каллас додала, що ЄС має бути дуже пильним і «не давати Росії того, чого вона хоче, тому що її апетит тільки зростатиме».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні продовжуються. Крім того, він звинуватив українського президента Володимира Зеленського у затягуванні переговорів.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Кая Каллас
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір