Українські війська просунулися під Костянтинівкою – ISW

Ситуація під Костянтинівкою. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 16 березня, свідчать про те, що українська армія просунулася на південь від міста Костянтинівка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 30 разів, зокрема у бік Костянтинівка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко