Глава «ДНР» Пушилін заявив про окупацію Мирнограда, у місті залишаються цивільні

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін записав відео з Мирнограду Донецької області. За його словами, російські військові нібито зайшли в місто.
«Руйнування в місті досить серйозні, фронт досить близько, поки цивільні сюди не заходять, але є розуміння, що робити з цивільними особами. Ще залишаються цивільні, які або не хочуть їхати, або прив'язані до свого дому. Вся необхідна допомога їм надається», — заявив фейковий глава.
Невідомо, скільки цивільних залишається у зруйнованому Росією місті.
Голова Мирноградської МВА Юрій Третяк у листопаді минулого року розповідав, що у громаді залишається близько 1500 мешканців. У Мирнограді з 2024 року відсутня вода, газо та електропостачання. Вже тоді евакуація була неможлива через постійні атаки російських дронів і КАБів.
Раніше ми писали, що залишається складною ситуація довкола міста Мирноград Донецької області.
Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях