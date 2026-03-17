Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Глава «ДНР» Пушилін заявив про окупацію Мирнограда, у місті залишаються цивільні
17 березня 2026, 19:47

Пушилін заявив, що РФ зайшла до міста. Фото: скриншот

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін записав відео з Мирнограду Донецької області. За його словами, російські військові нібито зайшли в місто.

«Руйнування в місті досить серйозні, фронт досить близько, поки цивільні сюди не заходять, але є розуміння, що робити з цивільними особами. Ще залишаються цивільні, які або не хочуть їхати, або прив'язані до свого дому. Вся необхідна допомога їм надається», — заявив фейковий глава.

Невідомо, скільки цивільних залишається у зруйнованому Росією місті.

Голова Мирноградської МВА Юрій Третяк у листопаді минулого року розповідав, що у громаді залишається близько 1500 мешканців. У Мирнограді з 2024 року відсутня вода, газо та електропостачання. Вже тоді евакуація була неможлива через постійні атаки російських дронів і КАБів.

Раніше ми писали, що залишається складною ситуація довкола міста Мирноград Донецької області.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Денис Пушилін
Місця
Донецька область Україна Мирноград
Події
Війна Захоплення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір