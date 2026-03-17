Глава «ДНР» Пушилін заявив про окупацію Мирнограда, у місті залишаються цивільні

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін записав відео з Мирнограду Донецької області. За його словами, російські військові нібито зайшли в місто.



«Руйнування в місті досить серйозні, фронт досить близько, поки цивільні сюди не заходять, але є розуміння, що робити з цивільними особами. Ще залишаються цивільні, які або не хочуть їхати, або прив'язані до свого дому. Вся необхідна допомога їм надається», — заявив фейковий глава.



Невідомо, скільки цивільних залишається у зруйнованому Росією місті.



Голова Мирноградської МВА Юрій Третяк у листопаді минулого року розповідав, що у громаді залишається близько 1500 мешканців. У Мирнограді з 2024 року відсутня вода, газо та електропостачання. Вже тоді евакуація була неможлива через постійні атаки російських дронів і КАБів.



Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»