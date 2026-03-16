Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти заплуталися у власних заявах і видали черговий фейк про обстріл Донецька
16 березня 2026, 17:32

Минулого тижня заява міністерства оборони РФ про загибель восьми медиків нібито внаслідок удару українських безпілотників в окупованому Донецьку не отримала підтвердження навіть у підконтрольних Росії донецьких ЗМІ.

Так, 12 березня російське військове відомство заявило, що «10 березня… київським режимом було навмисно завдано удару із застосуванням чотирьох БПЛА літакового типу по стаціонарному медичному закладу на території ДНР». Тобто дана заява була опублікована через два дні після нібито атаки.

За версією Міноборони РФ, «загинули вісім медиків, ще десять осіб, серед яких дев'ять медиків, отримали поранення різного ступеня важкості». Також стверджувалося, що «на момент удару в медустанові перебувало понад 130 пацієнтів та близько 50 осіб медичного персоналу».

Однак для керівництва угруповання «ДНР» та місцевих пропагандистських ЗМІ ця заява стала несподіванкою: до цього часу в інформаційному полі окупованого Донбасу не з'являлося жодних повідомлень про подібну атаку. Російське військове відомство також не назвало ні населеного пункту, де нібито стався удар, ні назва медичного закладу — було вказано лише дату.

У результаті підконтрольні Росії донецькі медіа обмежилися дослівним переказом заяви Міноборони РФ. Згодом вони спробували підкріпити його візуальними матеріалами.

При цьому 8 березня в Донецьку дійсно було пошкоджено дві медичні установи та житлову інфраструктуру. Однак, за повідомленнями українських військових аналітичних каналів, це сталося не через удар дронів, а після детонації боєприпасів на великому складі озброєння російських сил, розміщеному у житловій забудові міста. ЗМІ публікували кадри кварталу у Донецьку після детонації боєприпасів на заводі «Точмаш», де 8 березня стався вибух.

Завод, а точніше, промислова зона «Точмаша» добре видно на Google-карті. Ця зона велика і в тому числі розташована навпроти будівлі дитячої лікарні №1 у Київському районі.

Попри невідповідність дат та власних публікацій, донецькі пропагандистські ресурси почали розповсюджувати фотографії та відео наслідків подій 8 березня, намагаючись подати їх як підтвердження заяви Міноборони РФ про події 10 березня.

Джерелом цих матеріалів називався так званий «Штаб оборони ДНР». Однак пізніше ці публікації було видалено. Представники «штабу» пояснили відсутність візуальних підтверджень заяви російського міністерства так: публікація фото та відео «прильотів» карається кримінально.

Не виключено, що обстрілу справді було багато — і 8 березня, і 10 березня. Однак ці обстріли були націлені на російські військові об'єкти, які окупанти мають поблизу житлової цивільної інфраструктури.

Варто зазначити, що різні російські та сепаратистські Telegram-канали в різний час подавали дані про формат обстрілів, що суперечать. Спочатку російські медіа заявили, що по одній лікарні вдарила нібито «французька ракета авіаційного базування SCALP-EG», а іншу медустанову нібито атакували дрони.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу
Місця
Донецьк

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір