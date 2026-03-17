ССО вразили пункт управління ракетами в Криму

У ніч на 17 березня 2026 року підрозділи Middle Strike Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали серії ударів по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях.



Зокрема, в районі Верхньокурганного (Крим) було уражено пункт управління ракетними комплексами та мобільну вогневу групу противника. У населеному пункті Шкільне дрон знищив замаскований елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400.



Крім того, у містечку Терпіння Запорізької області уражено склад боєприпасів, який належав підрозділам 58-ї загальновійськової армії РФ.



Middle Strike-удари спрямовані на знищення ключових військових об’єктів у тилу противника. Такі операції поступово підривають ешелоновану систему ППО РФ і знижують її здатність контролювати повітряний простір.



У ССО наголошують, що асиметричні дії триватимуть і надалі з метою стратегічного виснаження ворога.