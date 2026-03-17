Удари по полігону МВС на Херсонщині: загинули та поранені офіцери російської поліції, зокрема начальник «відділу»

Окуповане Лазурне. Фото: карта DeepState

28 лютого дрони атакували полігон МВС РФ поблизу окупованого селища Лазурне Херсонської області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



У момент удару на полігоні проводилися навчальні стрільби для співробітників так званого «Відділу МВС "Гола Пристань"». Загинули п'ять офіцерів російської поліції, ще шість – отримали поранення.



Внаслідок першого удару, зокрема, загинув заступник начальника «ВМВС», майор Дмитро Тімінський. Також поранення отримали заступник начальника «ВМВС», майор Аксель Чіпусов та начальник Управління дільничних уповноважених поліції «ВМВС», підполковник Костянтин Трошин. Усі загиблі та поранені приїхали на захоплену територію з Росії, у тому числі з Москви, Татарстану та Ярославля.



За пів години на місце атаки прибув начальник «відділу», підполковник Олександр Щеглов. По місцю проведення стрільб завдали повторного удару безпілотниками. Підполковник Щеглов отримав серйозні осколкові поранення живота та нижніх кінцівок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко