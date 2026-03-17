Російська армія обстріляла Ярову на Донеччині: поранений літній чоловік

Ярова. Фото: Google-карта

17 березня о 07:30 російські війська завдали удару по селищу Ярова. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



За її словами, засіб ураження влучив по автодорозі.



«Внаслідок атаки отримав мінно-вибухову травму, контузію та забій 68-річний цивільний. Тип озброєння встановлюється», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 16 березня російська армія обстріляла місто Миколаївка на Донеччині, внаслідок чого є загибла та поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко