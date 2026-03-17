Російська армія обстріляла Ярову на Донеччині: поранений літній чоловік

17 березня о 07:30 російські війська завдали удару по селищу Ярова. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.
За її словами, засіб ураження влучив по автодорозі.
«Внаслідок атаки отримав мінно-вибухову травму, контузію та забій 68-річний цивільний. Тип озброєння встановлюється», – розповіла Мєдвєдєва.
Нагадаємо, що 16 березня російська армія обстріляла місто Миколаївка на Донеччині, внаслідок чого є загибла та поранена.
