На Лиманському напрямку російські війська збільшили кількість інфільтрації для пропаганди – ЗСУ

На Лиманському напрямку загалом зараз ситуація стабілізована. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 3-го армійського корпусу ЗСУ Олександр Бородін.



За його словами, російські війська проводять штурми, але якогось успіху або навіть невеликих тактичних успіхів у них немає.



«Вже тривалий час, тому ворог, напевно, більше продовжує з точки зору спроби виснаження», – сказав Бородін.



Речник 3-го АК зазначив, що за останні 2-3 місяці збільшилася кількість інфільтрації окупантів з пропагандистською метою.



«І, можливо, це насправді показник слабкості. Тому що, коли ти посилаєш людей на смерть тільки для кадру пропагандистського типу, мовляв, десь ми щось змогли захопити, а по факту це не так, то я думаю, що ця тенденція показує негативну компоненту у російській армії», – додав він.

Нагадаємо, що 16 березня аналітики ISW повідомили про просування української армії під містом Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко