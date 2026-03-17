Дрони масово знищують наземні роботи на фронті

Знищені НРК у Запорізькій області.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) дедалі частіше знищуються на передовій через високу насиченість поля бою ударними безпілотниками. Відповідне відео оприлюднили українські військові в соцмережі TikTok, повідомляють «Новини Донбасу».



На кадрах зафіксовано знищення кількох типів НРК, зокрема «Ratel» і «Тарган», у районі Воздвижівки Запорізької області.



Техніка, яка ще донедавна вважалася перспективною для логістики та підтримки підрозділів, фактично перетворюється на швидкий розхідний ресурс.



Експерти зазначають, що широке застосування FPV-дронів різко знижує живучість навіть дорогих роботизованих систем.