ЗСУ вразили ЗРК Тор у Брянській області та ракетний дивізіон ЧФ РФ в окупованому Криму

ЗСУ вразили ЗРК Тор та БРК Бастіон

Українські військовослужбовці вразили низку важливих об'єктів російських загарбників у Російській Федерації та на окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» в районі Клінців Брянської області, а також району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту (має на озброєнні БРК «Бастіон») поблизу Верхньокурганного в Криму», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що з об'єктів військової логістики росіян вражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також склад боєприпасів у районах сіл Степове та Терпіння Запорізької області. Також вражено навчально-тренувальний центр БПЛА у районі Генічеської Гірки Херсонської області.



Крім того, підрозділи Сил оборони України завдали уражень по пунктах управління БПЛА в районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області.



Раніше ми писали, що в ніч проти 14 березня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах військової та логістичної інфраструктури на території Росії.

Авторка: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»