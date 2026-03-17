На Донеччині деякі родини з дітьми повертаються після евакуації та потім знову просять про допомогу – поліція

Евакуація на Донеччині. Фото: поліція

У Донецькій області поліція фіксує випадки, коли родини з дітьми після евакуації повертаються до небезпечних населених пунктів, а потім знову просять про допомогу. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, такі ситуації відбуваються на всіх напрямках, де раніше проводилася евакуація.



«Люди повертаються з різних причин – забрати речі, відвідати родичів, провести нетривалий час з літніми членами родини. Батьки розуміють, що вони повертаються в небезпечний район, але все одно приїжджають. Потім буває таке, що повторно евакуювали, а були у нас випадки, коли і два, і три, і чотири рази одну й ту саму родину евакуйовували», – розповів речник поліції Донеччини.

Нагадаємо, що 17 березня російська армія обстріляла селище Ярова на Донеччині, внаслідок чого поранений літній чоловік.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко