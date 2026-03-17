У Молдові біля кордону впав дрон із вибухівкою

На території Молдова зафіксовано падіння безпілотника, ймовірно російського походження, який міг бути оснащений бойовою частиною. Уламки виявили поблизу села Тудора, приблизно за 2 км від державного кордону.



Як повідомили у Прикордонній поліції Молдови, дрон упав посеред поля та залишається потенційно небезпечним. За попередньою оцінкою фахівців, пристрій може містити вибуховий заряд.

«Наразі район інциденту взято під охорону. До робіт залучені вибухотехніки, сапери Національної армії Молдови, а також представники екстрених служб й правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.



Очікується проведення контрольованого підриву для нейтралізації загрози. Місцевих жителів закликали зберігати спокій та дотримуватися вказівок служб безпеки.



Нагадаємо, 17 березня призначеного посла Росії в Молдові Олега Озерова викликали до МЗС республіки, де йому офіційно вручили ноту протесту.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»