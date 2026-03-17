Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: компанія гарантує компенсацію за втрачені посилки

Фото: «Нова пошта»

Компанія «Нова пошта» оприлюднила офіційну заяву щодо ранкової атаки на свій інноваційний термінал у Запоріжжі. У логістичному відомстві уточнили, що в момент удару всі співробітники перебували в укриттях, завдяки чому вдалося уникнути тяжких наслідків та зберегти життя людей.



Незважаючи на це, внаслідок атаки постраждали шестеро працівників. Четверо з них отримали контузії, ще двоє — травми середнього ступеня важкості. За даними медиків, загрози їхньому життю немає, усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Компанія вже надає співробітникам та їхнім сім'ям необхідну допомогу, включаючи медичну, психологічну та матеріальну підтримку.



У «Новій пошті» додали, що оцінка руйнувань на місці продовжується. Інформація про пошкоджені чи втрачені відправлення клієнтів буде уточнена після завершення ліквідації наслідків удару.



Окремо наголошується, що компанія гарантує компенсацію за втрачені посилки. Найближчим часом представники зв'яжуться з клієнтами та нададуть подробиці процедури відшкодування.

Нагадаємо, російські війська вранці, 17 березня, завдали балістичного удару по терміналу компанії «Нова пошта» у Запоріжжі.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»