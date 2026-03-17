На Луганщині окупанти шантажують студентів і змушують служити в армії РФ — Харченко

Студентів на окупованій Луганщині змушують йти на війну в обмін на збереження місця у виші. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, такі пропозиції надходять тим, хто намагається перескласти іспит. Їм натякають на можливе відрахування і пропонують піти служити оператором дронів, щоб не потрапити на заклик до піхоти. На період служби їм пропонують академвідпустку.

Луганська ОВА раніше повідомляла, що у вишах агітацію молоді йти на війну ховають під профорієнтаційними заходами. Замість зустрічей із роботодавцями там організовують бесіди з військовими.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську школярів та студентів залучають до прибирання квартир та будинків російських військових та співробітників спецслужб. Формально їм декларують участь у громадській діяльності та волонтерстві, проте на практиці молодь використовують для обслуговування представників окупаційних структур.

Авторка: Катерина Чернігівець, випускова редакторка «Новин Донбасу»