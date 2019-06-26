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Власти Станицы Луганской подтвердили, что боевики также отвели силы

26 июня 2019, 21:12

Власти Станицы Луганской подтвердили, что боевики также отвели силы

Боевики группировки «ЛНР» также отвели свои силы у Станицы Луганской, как об этом ранее договорились на переговорах в Минске. Об этом в эфире «Громадського» заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин.

«Я действительно очень удивлен, потому что мы помним, сколько раз были попытки разведения сил, но ни разу оккупанты не выполняли тех обязательств по тем шагам, которые они должны были сделать. Сегодня состоялось чудо. Оккупанты действительно, по моей информации, сделали тот шаг, который они должны были сделать», - рассказал он.

Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили о завершении первого этапа отвода сил со стороны украинских военных.

Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до одного километра.

Отметим, на этом участке силы пытаются развести с 2016 года.

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