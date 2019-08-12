На Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Всего пророссийских боевиков обвинили в восьми случаях нарушения режима прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили пять обстрелов. Вблизи Старогнатовки — из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого- из крупнокалиберного пулемета, в районе Павлополя — с применением гранатометов различных систем, неподалеку Гнутово — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны 3 раза. Неподалеку Крымского — из стрелкового оружия, вблизи Майорска — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого-4 — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



С начала текущих суток обстрелов украинских позиций зафиксировано не было.