«Нафтогаз» прогнозирует ежемесячные убытки до 300 млн гривен от продажи газа Луганской ТЭС

Уменьшение цены на газ для Луганской ТЭС принесёт убытки в размере от 250 до 300 млн гривен ежемесячно, заявили в НАК «Нафтогаз-Украины». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В «Нафтогазе» оценивают размер убытков от поставок природного газа по утвержденной цене в 120 млн гривен.



«При продолжении ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытка будет достигать 250 - 300 млн грн ежемесячно», — отмечают в компании.



В «Нафтогазе» считают решение правительства дискриминационным по отношению к другим ТЭС, подрывающим рыночные условия функционирования энергорынка, а также усматривают в нем прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования.



Луганская ТЭС входит в «ДТЭК Востокэнерго».

14 августа Кабинет министров обязал «Нафтогаз» продавать газ Луганской ТЭС по цене, которая на 40% ниже рыночной.