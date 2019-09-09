Путин поговорил с Макроном после обмена заключенными с Украиной

Президенты России и Франции провели телефонные переговоры вечером 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем разговора Путина и Макрона стал состоявшийся накануне обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.



«Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — заявили в пресс-службе Кремля.



Макрон и Путин подтвердили безальтернативность Минских соглашений для разрешения конфликта на востоке Украины. При этом президент РФ особо отметил необходимость «тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам саммита. При этом дата такой встречи не названа.



7 сентября Макрон поприветствовал состоявшийся обмен между Украиной и Россией. Французский лидер назвал обмен «решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога» между двумя странами и добавил, что Франция вместе с Германией планирует активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации Минских соглашений.