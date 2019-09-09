Помощник президента рассказал о звонке Зеленского Путину после обмена

Помощник президента Андрей Ермак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский звонил президенту России после обмена. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».



«После обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут идти следующие освобождения», - сказал он.



Ермак не смог назвать точный список украинцев, которые остаются в плену, но заверил, что над установлением и освобождением всех политзаключенных работают.



Сейчас, по словам помощника президента, речь идет о «нескольких сотнях» удерживаемых украинцев, включая крымских татар.



Новых дат возможного освобождения граждан Украины он не назвал.