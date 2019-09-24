Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Германия выдает визы жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на ответ на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии.



В документе указано, что немецкое правительство не может определить различий между обычными паспортами граждан России и теми, которые выдали жителям оккупированного Донбасса.



Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Однако данных о том, сколько виз выдали владельцам таких паспортов из Донбасса, нет.



При этом правительство ФРГ в своем ответе подвергло критике указ президента России Владимира Путина о паспортизации жителей Донбасса и подчеркнуло, что он нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских соглашений.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.