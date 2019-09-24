Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами

24 сентября 2019, 16:55

Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами

Германия выдает визы жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на ответ на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии.

В документе указано, что немецкое правительство не может определить различий между обычными паспортами граждан России и теми, которые выдали жителям оккупированного Донбасса.

Отмечается, что с апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Однако данных о том, сколько виз выдали владельцам таких паспортов из Донбасса, нет.

При этом правительство ФРГ в своем ответе подвергло критике указ президента России Владимира Путина о паспортизации жителей Донбасса и подчеркнуло, что он нарушает суверенитет Украины и противоречит целям Минских соглашений.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.

ТЕМЫ

Места
Германия
Прочее
российское гражданство
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами
16:22
«ДНР» объявила о приезде автора «Ночного дозора» в Донецк
16:03
«ЛНР» отправила в тюрьму на 12 лет местного жителя «за шпионаж»
14:36
«ДНР»: В Харцызске нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями
11:56
ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в аэропорту Луганска
22:54
Подробности переговоров с Россией и рабский труд в тюрьмах под контролем «Л-ДНР». Главное за день
21:04
Коммунальным предприятиям Донецка не хватает кадров
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
09:14
«ЛНР»: На шахте погиб горняк
22:23
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет
14:21
В Станице Луганской началось строительство временного моста
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
все новости
17:33
Секретарь СНБО: Украина не позволит РФ разыгрывать карту с «федерализацией»
17:13
В Донецкой области по-прежнему растет задолженность по зарплате
16:55
Bild: Германия выдает визы жителям Донбасса с российскими паспортами
16:35
Князев подал в отставку с поста главы Нацполиции
16:22
«ДНР» объявила о приезде автора «Ночного дозора» в Донецк
16:03
«ЛНР» отправила в тюрьму на 12 лет местного жителя «за шпионаж»
15:49
Зеленский подписал закон об утверждении плана обороны президентом
14:48
СМИ: Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, но текущие — в силе
14:36
«ДНР»: В Харцызске нашли тело 13-летней девочки с ножевыми ранениями
13:43
ВАКС не будет рассматривать дело, в котором фигурирует Ефремов
13:22
Глава Минобороны обещает к концу года определиться с переходом на контрактную армию
12:58
У Януковича заявили, что суд отменил санкции ЕС против него
12:28
Секретарь СНБО исключил привлечение российских инвестиций для развития Донбасса
11:56
ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение в аэропорту Луганска
11:21
Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения политических узников
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» с трудом обыграл «Десну»
22 сентября, 16:26
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция