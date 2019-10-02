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Минобороны: ВСУ технически готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом

02 октября 2019, 18:40

Минобороны: ВСУ технически готовы к процессу разведения войск в Петровском и Золотом

Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения войск на определенных участках в Петровском и Золотом с соблюдением всех взятых обязательств. Об этом заявили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, сообщает УНИАН.

Так, в ведомстве указывают, что процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью сохранить жизнь и здоровье военнослужащих ВСУ и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

«Прежде всего это позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и организаций безопасности, а также позволит провести разминирование территорий. Следовательно, условия проживания местных жителей значительно улучшатся. Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км с [410 км общей линии разграничения]», - сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть должно осуществляться обеими сторонами.

«Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий», - подчеркнули в Минобороны и добавили, что, если эти условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

«На сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения и продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Общего центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - добавили в Минобороны.

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