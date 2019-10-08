Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение

08 октября 2019, 12:11

Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение

Боевики не допустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в село Петровское, где установлена камера миссии. Об этом сообщается в отчете организации.

«5 и 6 октября на блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал патрулям Миссии в проезде, ссылаясь на то, что «продолжаются инженерные работы и работы по разминированию», а также на «работу снайпера» в этом районе, ограничив таким образом доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском», - говорится в отчете.

Это уже не первый случай ограничения допуска патруля миссии в этом районе.

Ранее ОБСЕ зафиксировала новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

ТЕМЫ

Места
Петровское
Прочее
Разведение сторон
Организации
ОБСЕ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
09:00
ОБСЕ: В Докучаевске в результате обстрела повреждены две квартиры
18:33
«ЛНР» вместо аэропорта открыла парк с оружием, которое нарушает Минские соглашения
14:10
В «Слуге народа» рассказали о пользе выборов на Донбассе, даже если они не будут признаны
09:58
«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь
07:52
В «ЛНР» получили сообщение о «минировании» админзданий и аэропорта
20:59
Донбасс. Итоги недели 30 сентября – 6 октября
10:37
ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком
21:19
«Формула Штайнмайера» vs «ДНР». Реакция Кремля ►
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
все новости
14:14
ОБСЕ зафиксировала новые мины в Донецкой области
14:12
Суд оставил Грымчака под стражей
13:22
Кремль назвал неважным мнение других стран о том, что Россия — участник конфликта на Донбассе
13:08
СБУ: Житель Сорокино отказался помогать «ЛНР» и был вывезен на подконтрольную территорию
12:50
Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе конфликтом России и Украины
12:11
Боевики не пустили ОБСЕ в Петровское, где должно состояться разведение
12:07
В Москве хотят инициировать розыск Интерполом украинско-российского бизнесмена Фукса
11:33
В Луганской области горняки отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате
11:24
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
11:16
Януковича вновь вызывают на допрос в апелляционный суд
11:07
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение в аэропорту Луганска, где открыли «молодежный парк»
10:17
Закон об «особом статусе» Донбасса начнут разрабатывать после «нормандской» встречи
10:05
Волкер покинул пост в институте Маккейна
09:43
В Луганской области боевика из «Призрака» осудили на 8 лет тюрьмы
09:21
В Луганске снова «минировали» здания
все новости
ВИДЕО
Как работает скорая помощь после реформы. Опыт Мариуполя ►
08 октября, 11:24
В Харьковской области переселенцам не продлили договор на проживание в модульном городке
07 октября, 20:55
«Шахтер» обыграл «Днепр-1» в гостях
06 октября, 15:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция