В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»

В российском городе Элиста прошел митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова — бывшего деятеля группировки «ДНР». Как сообщает «Кавказ.Реалии», на согласованный с властями митинг пришли тысячи людей, хотя заявка подавалась на 300 человек.



По оценке организатора митинга, председателя регионального отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева, можно говорить о не менее чем 2500 участниках. По словам одного из ведущих митинга Бадмы Бюрчиева, «на пике» было 3-4 тысячи человек.



Отдельные участники протеста держали плакаты «Трапезников, уходи», «Калмыкия без Трапезникова», «Это наш город». Отмечается, что на площади и вокруг нее было много полицейских, но они не мешали проведению мероприятия.



Боромангнаев подчеркнул, что акцию можно назвать бессрочной. Он напомнил о предыдущих народных сходах, молебнах, пикетах против Трапезникова. «В интернете люди активную деятельность ведут. Это большая акция, которая, по сути, является бессрочной. Хотя ее таковой никто не объявлял, но по факту это так. И наши действия, наш протест, наше недовольство будут иметь продолжение», — добавил Боромангнаев.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к главе республики Калмыкия Бату Хасикову и депутатам Народного хурала отправить Трапезникова в отставку и изменить законодательство таким образом, чтоб главы муниципальных образований определялись на муниципальных выборах.

26 сентября главой администрации города Элиста в Калмыкии (РФ) путем голосования местными депутатами был назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников.



С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.