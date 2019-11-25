Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 ноября.

Политика

Программа участия президента РФ Владимира Путина в саммите «нормандской четверки» пока находится в стадии проработки, сообщили в Кремле. Украинская сторона также завершает подготовку ко встрече.



Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил подготовку к саммиту в «нормандском формате».



Экономика



Смена собственника «Vodafone Украина» не повлияет на работу оператора на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса, заявили в компании.



Общество



Группировка «ДНР» отобрала имущество у бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Игоря Гуменюка.



В группировке «ДНР» отрицают, что бывший народный мэр Горловки и функционер «Компартии ДНР» Эдуард Матюха имел доступ к секретной информации. Ранее Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.



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