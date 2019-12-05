Киев предлагает заменить представителей ОРДЛО на переговорах в Минске

Украинская сторона выступает за пересмотр состава представителей отдельных районов Донбасса на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщил помощник президента Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



На сегодня участниками ТКГ являются Украина, Россия и ОБСЕ, а члены группировок «ДНР/ЛНР» выступают в качестве экспертов от подконтрольных им территорий.



По словам Ермака, практически каждый пункт Минских договоренностей предусматривает согласование с сепаратистами, несмотря на то, что ОРДЛО не признаны ни одним государством, в том числе РФ.



«Мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право, но мы готовы говорить с нашими гражданами», — отметил он.



«Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, которые имеют недвижимость или бизнес. То есть имеют юридическое подтверждение о том, что они могут представлять эти районы. Мы хотим, чтобы эти люди были известными, такими, к которым прислушиваются <...>: спортсмены, деятели культуры», — добавил помощник президента.



В то же время помощник Зеленского не уточнил, согласовывалось ли данное предложение с РФ и ОБСЕ.



Ермак отметил, что до вооруженного конфликта в ОРДЛО проживало более 6 млн человек, в то время как сегодня — около 1,5 млн человек.



Он также сообщил, что команда президента готова провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате», но это ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.