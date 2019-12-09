Песков: Путин и Зеленский пожали руки и пообщаются до совместного брифинга «нормандской четверки»

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского действительно состоится до пресс-конференции лидеров «нормандского формата». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии агентству «Интерфакс».



«Да, это так <...> До пресс-конференции», — сказал Песков.



Также представитель Кремля отметил, что лидеры Украины и России пожали друг другу руки. «Они просто пожали руки. Встреча еще впереди», — цитирует Пескова «РИА Новости».



Изначально программой парижского саммита было предусмотрено, что президенты РФ и Украины проведут встречу уже после совместной пресс-конференции «нормандской четверки».



Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что у них «нет особых ограничений» по времени.



Предстоящая беседа Путина и Зеленского — первый личный контакт президентов России и Украины, которые до этого общались только по телефону.



Ранее в Париже началась встреча лидеров «нормандской четверки».