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Пристайко указал на особенности возможного обмена пленными

16 декабря 2019, 10:07

Пристайко указал на особенности возможного обмена пленными

Украина готова к «очень серьезным компромиссам» в вопросах освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и в России. Как заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН, предел подобного компромисса Украина продемонстрировала во время освобождения военнопленных-моряков.

«Мы должны были, согласно решению трибунала, фактически получить 24 человека, но мы не могли долго ждать, чтобы они находились за решеткой. Поэтому мы были вынуждены отдать за них 24 человека. Причем, по некоторым из этих людей были очень сомнительные решения с точки зрения их политического веса. Однако мы пошли на это. Гуманитарная составляющая взяла верх при рассмотрении решения», - рассказал Пристайко.

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Глава министерства добавил, что во время текущего обмена, если он состоится, украинская сторона не сможет поменять людей друг на друга, потому что такого количества среди заключенных и задержанных на территории Украины нет.

«Поэтому это еще более чувствительный обмен», - отметил он.

Пристайко отметил, ситуацию усложняет то, что представители неподконтрольных территорий вовлечены в процесс обмена.

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Ранее «ДНР» подтвердила 53 человека, которые находятся в донецких тюрьмах.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на подконтрольную украинским властям территорию могут вернуться 72 человека.

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