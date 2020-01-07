Автомобиль скорой помощи перевернулся под Краматорском

Фото: ГСЧС

Автомобиль скорой помощи перевернулся на автодороге Доброполье-Лиман в 6 километрах от Краматорска. Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, информация об происшествии была получена в 5:05 утра.



Водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль с пассажирами съехал на обочину и перевернулся.



Прибывшие на место аварии спасатели поставили автомобиль на колеса и отбуксировали на дорогу, после чего водитель самостоятельно продолжил движение.



Пострадавших в результате инцидента нет.