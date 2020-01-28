В Кремле не ответили, кто будет заниматься взаимодействием с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс распределения обязанностей в связи с новыми кадровыми назначениями в администрации Путина еще не завершен, передает «Интерфакс».



«Там речь идет о юридической формулировке, определенных нюансах с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации президента. Как это будет определено, мы вас проинформируем», — сказал он.



На уточняющий вопрос, кто будет заниматься вопросами взаимодействия с Украиной, Песков сказал: «Нюансировка продолжается».



В тоже время, по его словам, Владислав Сурков де-юре все еще является помощником президента.



Он также отметил, что отношения России и Украины еще далеки «от устойчивого тренда» на нормализацию.