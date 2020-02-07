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В «Слуге народа» спрогнозировали принятие закона о рынке земли в апреле

07 февраля 2020, 16:28

В «Слуге народа» спрогнозировали принятие закона о рынке земли в апреле

Верховная Рада сможет проголосовать за принятие во втором чтении и законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля, если будет рассматривать поправки к законопроекту в нынешнем темпе. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

«Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля [примем закон]», — сказал он в кулуарах парламента.

Арахамия предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде «будет скучно и не будет никаких новостей».

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроект о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии смогли рассмотреть 216 поправок. Всего к законопроекту было подано 4018 поправок. Согласно повестке дня, следующее заседание парламента состоится 18 февраля.

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