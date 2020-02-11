Здание ДонОГА в Краматорске пикетируют шахтеры

В Краматорске 20 горняков государственной шахты «Южнодонбасская № 1» устроили митинг под зданием Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Горняки требуют от властей выплатить задолженность по заработной плате. Пятеро участников акции были приглашены в здание ДонОГА на переговоры.



Отметим, что глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня находится в Киеве.

Вчера Кабинет министров выделил еще 163 миллиона гривен для погашения задолженности преред работникам шахт. В частности, деньги предназначаются и для «Южнодонбасской № 1».



4 февраля правительство выделило 169 миллионов гривен на погашение задолженности перед шахтерами.



По состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 миллиона гривен.