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Дело Шеремета: Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой Дугарь

14 февраля 2020, 13:38

Дело Шеремета: Суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой Дугарь

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения виде ночного домашнего ареста подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику Яне Дугарь. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей отставила без изменений решение Печерского районного суда Киева от 5 февраля, который продлил такую меру пресечения до 4 апреля.

Таким образом, суд не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Дугарь.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. В феврале суд продлил им меру пресечения еще на два месяца.

Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им пока не предъявляли.

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