«ЛНР» посадила в тюрьму на 12 лет работника луганского вуза за «сотрудничество с СБУ»

Антон Григоров на видео «МГБ ЛНР»

Так называемый верховный суд «ЛНР» приговорил сотрудника одного из луганских вузов к 12 годам лишения свободы за «сотрудничество со Службой безопасности Украины». Об этом сообщает «МГБ» при группировке «ЛНР».



Речь идет об Антоне Григорове, который является сотрудником Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (подконтролен «ЛНР»).



В «МГБ» утверждают, что при пересечении КПВВ «Станица Луганская» Григоров был «завербован СБУ под угрозой расправы над родственниками».



По заданию украинской спецслужбы, он якобы занимался сбором информации.



Мужчина получил наказание по «статье» о «государственной измене».