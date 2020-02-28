Пристайко рассказал, что попросил ООН направить оценочную миссию на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в США обращался к руководству ООН с просьбой прислать на Донбасс оценочную миссию. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».



«На каждой встрече говорил, что, наверное, подойдет вопрос к тому, когда мы упремся в невыполнение "Минска" так, как он прописан, и наверное, нам придется к вам обращаться по основанию миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета Безопасности ООН, не предусматривает вето кого угодно. Пришлите, пускай эти люди поедут, вам объяснят: возможно это (или — ИФ) невозможно», — сказал глава МИД Украины.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН говорить еще рано.