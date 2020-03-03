Экс-глава «ДНР» стал полноправным главой администрации столицы Калмыкии

Бывший глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников стал полноправным главой администрации города Элисты в России.



Такое решение приняло Элистинское городское собрание большинством голосов.



Дмитрий Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года. Тогда назначение Трапезникова, бывшего главы группировки «ДНР», привело к митингам в столице Калмыкии. Их участники заявляли, что новый глава администрации не имеет отношения к республике и поэтому не должен занимать этот пост.



С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.