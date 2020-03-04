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Зеленский предложил «слугам» поменять Гончарука на Шмыгаля. Назван новый состав Кабмина

Обновлено
03 марта 2020, 19:56

Зеленский предложил «слугам» поменять Гончарука на Шмыгаля. Назван новый состав Кабмина

Обновлено. После заседания фракции «Слуги народа» депутат Михаил Радуцкий сообщил, что Денис Шмыгаль — официальная кандидатура на пост премьера, а Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить премьер-министром нынешнего вице-премьера и главу Минрегиона Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник во фракции СН.

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции во вторник вечером. Президент приехал в Верховную Раду около 19:30.

При этом Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Издание LB.ua со ссылкой на три источника в «Слуге народа» также назвало кадровые изменения, которые произойдут в Кабмине нового премьера Шмыгаля.

Министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце «нулевых» годов. Его мать — Валентина Жуковская возглавляла банк «Надра». Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой, которая прейдет на другую должность, должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Алексей Резников возглавит министерство по делам временно оккупированных территорий.

УП со ссылкой на источники дополняет, что Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Немчинов. Министром соцполитики вместо Юлии Соколовской может стать Марина Лазебная. Гавой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба.

Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец, а министром обороны вместо Андрея Загороднюка станет Андрей Таран. Алексея Оржеля на посту министра энергетики заменит Иван Плачков. Министерство вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба. Министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля назначат Алексея Чернышева. Также ожидается появление должности вице-премьера по аграрно-промышленному комплексу, которую займет Олег Коростылев.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопросы о Кабинете министров Украины и о деятельности правоохранительных органов. По информации СМИ, на этом заседании могут отправить рассмотреть отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

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Кабинет министров Украины

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