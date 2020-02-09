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Гончарук объявил, что главой МинВОТ назначат переговорщика в ТКГ

09 февраля 2020, 20:06

Гончарук объявил, что главой МинВОТ назначат переговорщика в ТКГ

Министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Алексей Резников. Об том сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.

«Мы приняли решение о разделение министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резнику», — сказал Гончарук.

Премьер допустил, что уже в ближайшее время это кадровое назначение поддержит парламент по его представлению.

Ранее о том, что Офис президента рассматривает Резникова в качестве главного претендента на пост главы МинВОТ писала «Украинская правда» со ссылкой на источники.

На этой неделе Гончарук заявил, что решение о создании МинВОТ уже принято. Это министерство будет заново создано после того, как в конце августа 2019 года было принято решение о его слиянии с министерством по делам ветеранов.

Алексей Резников является бывшим заместителем мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарем Киевсовета. В сентябре 2019 года он стал представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Резников также вошел в состав украинской делегации на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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