«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты

Группировка «ЛНР» установила размер «акциза» на электронные сигареты и нагревающиеся системы для курения.



Таким образом, «акциз» будет уплачиваться при ввозе на подконтрольную боевикам части Луганской области стиков, электронных сигарет, вейпов и табачной продукции с устройством нагревания.



Размер «акциза» на табак, предназначенный для нагревания, составит 13 долларов (325 гривен) за 1 кг, «акциз» за ввод электронных сигарет и систем нагревания — 50 российских рублей (18 гривен) за 1 штуку и 13 рублей (4,7 гривны) на 1 мл жидкости для курения.

Напомним, что в 2020 году группировка «ДНР» намерена поднять стоимость алкогольной и табачной продукции с целью пополнения своего бюджета.

