Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты

06 марта 2020, 18:08

«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты

Группировка «ЛНР» установила размер «акциза» на электронные сигареты и нагревающиеся системы для курения.

Таким образом, «акциз» будет уплачиваться при ввозе на подконтрольную боевикам части Луганской области стиков, электронных сигарет, вейпов и табачной продукции с устройством нагревания.

Размер «акциза» на табак, предназначенный для нагревания, составит 13 долларов (325 гривен) за 1 кг, «акциз» за ввод электронных сигарет и систем нагревания — 50 российских рублей (18 гривен) за 1 штуку и 13 рублей (4,7 гривны) на 1 мл жидкости для курения.

Напомним, что в 2020 году группировка «ДНР» намерена поднять стоимость алкогольной и табачной продукции с целью пополнения своего бюджета. 

Еще по теме

Прочее
Акциз

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:08
«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты
16:58
На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса
15:55
Освобожденный из плена «ДНР» рассказал, что участвовал в убийстве «Гиви»
14:41
«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве
14:30
«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»
13:49
«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом
12:48
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух жителей Докучаевска
12:24
На Донетчине ОБСЕ увидела предмет, похожий на мину, на дороге у поселка
23:45
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:16
«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг
19:05
«ДНР» хочет накрыть Саур-Могилу стеклянными саркофагами
14:39
«ЛНР» будет отправлять на карантин прибывших из стран со вспышкой коронавируса
14:17
«ДНР» заявила о задержании мариупольца по обвинению в «контрабанде наркотиков»
11:56
«ЛНР» приговорила женщину к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:21
Красный Крест отправил очередной гуманитарный груз в сторону Донецка
все новости
18:08
«ЛНР» обложила «акцизом» вейпы и другие электронные сигареты
17:54
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
16:58
На КПВВ Донбасса вводят ограничения из-за коронавируса
16:31
Нардеп от ОПЗЖ Волошин пробудет дома до получения результатов теста на коронавирус
15:55
Освобожденный из плена «ДНР» рассказал, что участвовал в убийстве «Гиви»
15:39
Штаб опроверг информацию о возвращении ВСУ на позиции вблизи Петровского
15:01
Депутат ОПЗЖ встречался с французским парламентарием, который заразился коронавирусом
14:41
«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве
14:30
«Парламент ДНР» лишил украинский язык «государственного статуса»
14:11
Сын Януковича намерен оспорить пребывание в санкционном списке ЕС
14:05
На Донбассе подорвалась БМП: один украинский военный погиб, трое пострадали
13:49
«ДНР» установит медицинское наблюдение за приезжающими из стран с коронавирусом
12:48
В ОБСЕ рассказали подробности ранения двух жителей Докучаевска
12:25
Мариупольская семья вернулась домой после эвакуации из Китая
12:24
На Донетчине ОБСЕ увидела предмет, похожий на мину, на дороге у поселка
все новости
ВИДЕО
Покинула Луганск и помогает другим переселенцам. «Поколение Донбасс» ►
06 марта, 17:54
«ДНР» вывесила на своем блокпосте российский флаг
05 марта, 21:16
Художница описывает войну — для нее это личная трагедия. «Поколение Донбасс» ►
04 марта, 09:55

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция