В «ДНР» рассказали, когда подорожают алкоголь и сигареты

В 2020 году группировка «ДНР» намерена поднять стоимость алкогольной и табачной продукции с целью пополнения своего бюджета. Об этом заявил «министр доходов» формирования Евгений Лавренов.



По его словам, подорожание может произойти во втором квартале текущего года.



«Мы рассчитываем, что уже во втором квартале это случится. Бутылка водки если сегодня в рознице самая минимальная цена — где-то 96 — 97 рублей. Будет максимум 120. Не критично. По поводу сигарет, не думаю, что подорожание будет больше 3 — 4 рублей», — заявил он в комментарии сепаратистскому телеканалу «Оплот ТВ».



При этом, как завил Лавренов, точный размер подорожания «акциза» будет определен главой и «правительством» группировки.