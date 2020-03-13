«ДНР»: Тест на коронавирус у госпитализированной женщины отрицательный

Так называемый депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский заявил, что подозрения на COVID-19 у госпитализированной 9 марта жительницы Горловки не подтвердились. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

10 марта «ДНР» сообщила о госпитализации женщины, у которой есть синдромы коронавируса. Пациентку изолировали в больнице Горловки.



Сегодня глава МВД Арсен Аваков сообщил, что по предварительной информации в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса. В самой «ДНР» это отрицают.