Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Заседание Рады по коронавирусу начнется во вторник в 8 утра

16 марта 2020, 16:47

Заседание Рады по коронавирусу начнется во вторник в 8 утра

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое будет посвящено вопросам противодействия коронавирусу COVID-19, начнется во вторник, 17 марта, в 8:00 утра. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа Юрий Камельчук в эфире телеканала «112 Украина».

Корреспондентка телеканала, опросившая депутатов, которые пришли на заседание комитета по вопросам здоровья нации, резюмировала, что на внеочередном заседании Рада планирует рассмотреть как минимум шесть законопроектов.

В частности, будет рассмтотрен законопроект, который ужесточит карантин в стране. Также депутатам предложат документ о налоговых каникулах для предпринимателей. Также будет документ, которые предусматривает упрощение процедуры закупки лекарств государством.

Еще парламент может ужесточить ответсвенность за нарушения карантина. Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал журналистам, что уже подготовлены изменения в законодательство. В частности, предусматриваются штрафы от 17 до 24 тысяч гривен и санкция до трех лет лишения свободы.

Еще по теме

Места
Верховная Рада Украины
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
11:20
«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт
10:42
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
08:31
Луганчанин нашел гранату во дворе своего дома
21:35
Консультационный орган с ОРДЛО и закрытие КПВВ из-за коронавируса. Эти и другие главные новости недели
10:53
КПВВ «Станица Луганская» не будет работать две недели из-за коронавируса
22:25
Новый минский формат. Что теперь? ►
20:41
«ДНР»: Скончался мужчина, который был ранен в поселке под Донецком
14:52
Украина закрывает границу для самолетов, автобусов и поездов с 17 марта
14:46
«ДНР» обвинила бывшего «министра энергетики» в миллиардном ущербе из-за коррупции
12:02
«Л-ДНР» ввели ограничения из-за коронавируса: вернувшимся из «большой Украины» нужно самоизолироваться
все новости
16:47
Заседание Рады по коронавирусу начнется во вторник в 8 утра
16:32
Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина
15:43
«ДНР» наблюдает за двумя женщинами с подозрением на коронавирус
15:37
Два десятка «слуг народа» просят уволить Сивохо с должности советника секретаря СНБО
15:35
В Сумах – одно подозрение на коронавирус
15:33
«ДНР» может закрыть школы и вузы из-за коронавируса
15:26
В «ДНР» назвали компанию Vodafonе должником
15:14
В Донецкой области назвали количество аппаратов для дыхания
15:05
Коронавирус не подтвердился у жителей Краматорска и Славянска, среди которых ребенок
14:56
В Мариуполе появилось подозрение на коронавирус у ребенка
14:30
«ДНР»: Житель Снежного хранил шесть гранат
13:44
«ДНР» заявила о погибшем и двух пострадавших в результате обстрела водовоза боевиков
13:42
На Донетчине мужчина заказал убийство своего должника за 200 долларов
13:25
«ДНР»: 43 человека умерли от свиного гриппа с начала года
13:20
В Раде предлагают ввести налоговые льготы на период карантина
все новости
ВИДЕО
Муж в добробат, жена — в «ЛНР»: как война разделила семью. «Поколение Донбасс» ►
16 марта, 10:42
Новый минский формат. Что теперь? ►
14 марта, 22:25
Презентацию платформы примирения для Донбасса сорвал «Нацкорпус»: Сивохо упал после толчка
12 марта, 11:12

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция