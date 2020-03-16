Заседание Рады по коронавирусу начнется во вторник в 8 утра

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое будет посвящено вопросам противодействия коронавирусу COVID-19, начнется во вторник, 17 марта, в 8:00 утра. Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа Юрий Камельчук в эфире телеканала «112 Украина».



Корреспондентка телеканала, опросившая депутатов, которые пришли на заседание комитета по вопросам здоровья нации, резюмировала, что на внеочередном заседании Рада планирует рассмотреть как минимум шесть законопроектов.



В частности, будет рассмтотрен законопроект, который ужесточит карантин в стране. Также депутатам предложат документ о налоговых каникулах для предпринимателей. Также будет документ, которые предусматривает упрощение процедуры закупки лекарств государством.



Еще парламент может ужесточить ответсвенность за нарушения карантина. Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал журналистам, что уже подготовлены изменения в законодательство. В частности, предусматриваются штрафы от 17 до 24 тысяч гривен и санкция до трех лет лишения свободы.