Венедиктова на посту генпрокурора обещает не «сливать» дела и требовать отмены амнистии майдановцев

Кандидат на пост генерального прокурора Ирина Венедиктова пообещала в случае своего назначения «не сливать и не продавать» уголовные дела.



«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их... Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми», — сказала она с трибуны парламента, который рассматривает ее кандидатуру.



На вопрос, планирует ли она отменить амнистию для участников Майдана, о необходимости чего говорила ранее, Венедиктова сказала: «Давайте будем честными: или мы признаем, что суды в своих решениях уже нормы закона обходят. Поэтому прокуроры должны исполнять или уголовно-процессуальное законодательство, или закон».



Она считает, что Верховная Рада должна привести законодательство в соответствие. «Такого быть не может, когда мы тут такие белые и пушистые, а тут мы тут какой-то результат требуем», — сказала она депутатам Верховной Рады.



По ее словам, специальный закон об амнистии майдановцев противоречит криминально-процессуальному законодательству и поставило расследование «на паузу». «Или мы хотим всестороннего объективного расследования и чтоб наши специальные специальные законы отвечали законам, которые по своей силе находятся выше», — добавила она и призвала депутатов «определиться».



Также она подчеркнула, что президент Владимир Зеленский не дает никаких указаний правоохранительным органам.



Венедиктова уже два месяца исполняет обязанности директора Госбюро расследований.

5 марта Верховная Рада уволила Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора.