«ДНР» вводит новые ограничения из-за коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.



Он объявил о таких мерах:



1. Выезд на территорию России временно ограничен, за исключением «особых, экстренных, случаев».



2. Все въезжающие местные жители обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства.



3. В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита — кафе, рестораны — работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме.



4. В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме.



5. Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок.



6. «Министерству транспорта» поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции общественного транспорта и противодействию распространению COVID-19.



7. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуется продумать возможность удаленной работы для сотрудников.



При этом рынки и продовольственные магазины продолжают работать в обычном режиме.



«По ряду причин, включая экономические, мы не можем себе позволить полную остановку предприятий и объявить какой-то период нерабочим, тем более что, повторюсь, на данный момент у нас заболевших COVID-19 нет. Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных...», — подчеркнул Пушилин.



По его словам, в этом случае последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса «в наших условиях могут быть необратимыми». «Поэтому главная задача — и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса», — заявил Пушилин.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.



На прошлой неделе «ДНР» ввела запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.



